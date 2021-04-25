عبد الحفيظ: لم نطلب تأجيل القمة.. ولكن بعض الأمور في جدول الدوري تجعلنا "نذهب لظنون سيئة"

الأحد، 25 أبريل 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

حسين الشحات - أحمد فتوح - الزمالك - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه لم يطلب تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك المزمع إقامتها يوم 10 مايو المقبل، لكنه يرى أن بعض الأمور في جدول الدوري "تجعلنا نذهب لظنون سيئة".

وقال عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت: "لم نطلب تأجيل القمة. عندما وصل لنا جدول الدوري ردينا بخطاب لاتحاد الكرة نطالبه بمراجعة المواعيد والتواريخ لأن لا أحد يضع مثل تلك المواعيد وهو يقصدها، بالتأكيد هناك سهو أو خطأ".

وأردف "حسنا، سنواجه غزل المحلة في المحلة وسط ذلك الضغط من المباريات وهي مباراة الدور الثاني، أين مباراة أسوان من الدور الأول مثلا؟ ترتيب مواجهة المحلة في الأسبوع الـ 19، أين مباراة الأسبوع الـ 18 ضد المقاصة. هذا يجعلنا نذهب لظنون سيئة لأننا سنسافر لمواجهة المحلة بينما مواجهتي أسوان والمقاصة من المفترض أنهما في القاهرة. لا أحد في اتحاد الكرة يرد على تساؤلاتنا".

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وأكمل "نعرف أن الدوري سيكون مضغوطا، ولكنه مضغوط على الأهلي فقط. من الممكن أن نحصل على 4 أو 5 أيام راحة بعد 3 مباريات مضغوطة، ثم نعود للضغط مرة أخرى".

وأتم "كيف نتحدث عن تكافؤ الفرص في ظل هذا الوضع".

وفي وقت سابق، أصدر الزمالك بيانا رسميا، شدد فيه على التزامه بجدول مباريات الدوري، المعلن عنه دون تعديل.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي ولعب الأحمر مباراتين أقل.

وفاز الأهلي في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة، 2-1، قبل أيام قليلة.

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