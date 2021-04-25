انتهت في إسبانيا – فياريال (1) - (2) برشلونة

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:56

كتب : FilGoal

فياريال - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق66: طرد لـ مانو تريجيروس بعد تدخل عنيف على ميسي

ق64: مشاركة إيلايش موريبا على حساب بيدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: إنها ليلة جريزمان.. ضغط من بيدري على دفاع فياريال والكرة ترتد لجريزمان الذي يسجل الثاااني، لا تسلل لأن الكرة قادمة من مدافع فياريال

ق28: دقيقة واحدة فقط.. جريزمان يتعادل لبرشلونة بإنهاء رائع من شبه انفراد بمرمى حارس فياريال

ق27: جوووول فياريال.. صامويل تشيكويزي يخترق ويراوغ تير شتيجن ويسجل الأول

ق16: ماذا أهدرت يا دي يونج! عرضية من ديست تضع دي يونج أمام المرمى شبه الخالي ولكن لاعب الوسط يهدرها بغرابة

ق13: ضغط كتالوني كبير على الضيوف.

ق6: فرصة ذهبية تضيع من جريزمان. تمهيد من دي يونج وتسديدة من الفرنسي لكن دفاع فياريال يستبسل أمام الكرة.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

في إسبانيا فياريال برشلونة
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