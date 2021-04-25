مولر: لا نستحق أي نقطة من لقاء ماينز.. نوير: ارتكبنا العديد من الأخطاء

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

ماينز - بايرن ميونيخ

يؤمن توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ بأن فريقه لا يستحق الحصول على أي نقطة من مباراته ضد ماينز، والتي خسرها بنتيجة 1-2 في الدوري الألماني.

كان بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج بالدوري للمرة 31 في تاريخه لكن ماينز كان له رأي آخر بإسقاط الأول بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من المسابقة.

وقال مولر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "افتقدنا للإيقاع السريع في استلام وتسليم الكرة، فيما لعب فريق ماينز بحماس كبير ودافع عن مرماه بشكل جيد".

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وأضاف "لقد حاولنا أن نعود في النتيجة، ولكننا لم نستحق الخروج بنقطة التعادل".

فيما قال مانويل نوير قائد البافاري: "كنا نريد الخروج بنتيجة أفضل، ولكننا لم نقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول".

وأكمل "لا يمكنك أن تلعب بهذه الطريقة وتفوز، بينما لعب فريق ماينز مباراة جيدة للغاية".

وتابع "إنهم يسعون للابتعاد عن المراكز الأخيرة في الجدول، لذا كان من الطبيعي أن تكون المباراة بهذه الصعوبة".

وارتقى ماينز للمركز 12 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 34 نقطة، بعد فوزه على بايرن لأول مرة منذ 5 سنوات.

وأتم الحارس الألماني "لم نخلق فرصا كثيرة، وارتكبنا أخطاءً كلفتنا هدفين".

وسجل جوناثان بوركاردت وروبن كايسون هدفي المضيف في الدقيقتين 3 و37.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن أساسيا في المباراة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الفريق منذ 20 مارس الماضي، وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 94 ليعزز تصدره لترتيب هدافي الدوري ويرفع رصيده إلى 36 هدفا.

وبذلك تأجل حسم النادي البافاري للقب الدوري، فبايرن يحتاج لفوز وحيد في آخر 3 جولات من البطولة ليتوج.

ويستضيف بايرن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت في الجولة 32 من الدوري، وفي آخر جولتين يحل بايرن ضيفا على فرايبورج ويستضيف أوجسبورج.

وتوج بايرن بلقب الدوري في آخر 8 مواسم من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ توماس مولر مانويل نوير ماينز
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