تشكيل برشلونة – تغيير وحيد في اختيارات كومان ضد فياريال

الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:27

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - خيتافي

أجرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تغييرا وحيدا، على تشكيل فريقه ضد فياريال، مقارنة بالتشكيل الذي هزم خيتافي 5-2 في الجولة السابقة.

ويشارك سيرجينيو ديست، بدلا من سيرجي روبرتو، في التشكيل الذي يضم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لخطف موهبة باريس سان جيرمان مجانا بالسرعة القصوى نحو اللقب.. برشلونة يدهس خيتافي بخماسية برشلونة يعلن عدم انسحابه من دوري السوبر الأوروبي

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

ليلة أمس السبت، تضاءلت حظوظ ريال مدريد في الفوز بالدوري الإسباني، بتعادله 0-0 أمام ضيفه ريال بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 32 للمسابقة.

التعادل رفع ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر الذي سيحصل على فرصة تعميق الفارق إلى 5 نقاط مع جاره العاصمي حال انتصاره على أتليتك بلباو غدا الأحد.

كما بات الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة الثالث 3 نقاط فقط، مع خوض كتيبة رونالد كومان مباراتين أقل.

فياريال برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
مولر: لا نستحق أي نقطة من لقاء ماينز.. نوير: ارتكبنا العديد من الأخطاء 2 دقيقة | الدوري الألماني
اللجنة الفنية لاختيار مدرب جنوب إفريقيا: اتحاد الكرة اختار المدير الفني بالفعل 6 دقيقة | إفريقيا
تشكيل برشلونة – تغيير وحيد في اختيارات كومان ضد فياريال 19 دقيقة | الدوري الإسباني
تياجو: علينا تحليل ما حدث أمام نيوكاسل قبل مواجهة يونايتد الصعبة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – إبراهيم المصري لـ في الجول: تحليلي ظهر سلبيا قبل نهائي الكأس 46 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في إنجلترا – ليدز (0)-(0) مانشستر يونايتد.. مخالفة خطيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الأهلي: لا فريق في العالم يلعب كل 48 ساعة.. وهذا موقف بانون وأيمن أشرف ساعة | الدوري المصري
مباشر في إيطاليا – يوفنتوس (0)-(1) فيورنتينا.. إنتر (0)-(0) هيلاس فيرونا ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 4 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين
قد ينال إعجابك