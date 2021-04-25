تشكيل برشلونة – تغيير وحيد في اختيارات كومان ضد فياريال

أجرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، تغييرا وحيدا، على تشكيل فريقه ضد فياريال، مقارنة بالتشكيل الذي هزم خيتافي 5-2 في الجولة السابقة.

ويشارك سيرجينيو ديست، بدلا من سيرجي روبرتو، في التشكيل الذي يضم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرارد بيكيه – كليمون لونجليه – أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – بيدري – فرينكي دي يونج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

ويحتاج برشلونة للفوز في مباراة الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

ليلة أمس السبت، تضاءلت حظوظ ريال مدريد في الفوز بالدوري الإسباني، بتعادله 0-0 أمام ضيفه ريال بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 32 للمسابقة.

التعادل رفع ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر الذي سيحصل على فرصة تعميق الفارق إلى 5 نقاط مع جاره العاصمي حال انتصاره على أتليتك بلباو غدا الأحد.

كما بات الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة الثالث 3 نقاط فقط، مع خوض كتيبة رونالد كومان مباراتين أقل.