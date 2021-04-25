مدرب الأهلي: لا فريق في العالم يلعب كل 48 ساعة.. وهذا موقف بانون وأيمن أشرف

كشف سامي قمصان مدرب الأهلي عن موقف مصابي الفريق الحاليين، فيما أبدى استيائه من جدول المباريات.

وقال سامي قمصان في تصريحات إذاعية لقناة أون سبورت: "سعيد بتحقيق الفوز على إنبي، وتسجيل الأهداف مبكرا أراح الفريق".

وأضاف "نعاني من ضغط المباريات، ولا يوجد فريق في العالم يلعب مباراة كل 48 ساعة".

قمصان أتبع "نجرى التغييرات حسب ظروف المباراة، هناك مباريات تحتاج لزيادة الأهداف، واُخرى تحتاج الحفاظ على مكسبك فقط".

مدرب الأهلي أكمل "حسين الشحات لاعب جيد جدا ولكن كان يواجه سوء توفيق، ونجح في تسجيل هدفين في مرمى سموحة وإنبي".

واستمر "محمد الشناوي حارس كبير وصاحب شخصية كبيرة، وخطأه أمام سموحة لا يؤثر، ومن الطبيعي الدفع بالحارس الأساسي إذا كان لا يعاني من أي إصابات. علي لطفي حارس مميز ونؤمن بقدراته من قبل تألقه في مباراة القمة".

واسترسل "محمد شريف اللاعب رقم ١ في الخط الهجومي للأهلي".

وعن المصابين، أتم "بدر بانون هو الأقرب للعودة للفريق من المصابين، وأيمن اشرف سيعود خلال أسبوع لأنه يحتاج للحقن بسبب خشونة الركبة".

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري المصري.