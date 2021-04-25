فليك ينتقد لاعبيه بعد السقوط أمام ماينز

انتقد هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ فريقه بشدة بعد السقوط أمام ماينز والتفريط في فرصة التتويج بلقب الدوري الألماني قبل 3 جولات من نهايته.

كان بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج بالدوري للمرة 31 في تاريخه لكن ماينز كان له رأي آخر بإسقاط الأول بنتيجة 2-1 في الجولة 31 من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنها هزيمة محبطة بكل تأكيد".

وأضاف "فريق ماينز قدم مباراة كبيرة ودافع عن مرماه بشكل جيد، ونحن لم نخلق الكثير من الفرص التهديفية".

وأكمل "قدمنا أداءً ضعيفًا في الشوط الأول، وتحسن مردودنا نسبيًا في الشوط الثاني، ولكننا لم نكن حاسمين بما يكفي".

وشدد"لم نلعب بالسرعة المطلوبة، ولم نقدم الأداء الحماسي الذي اعتدنا على تقديمه في المباريات السابقة".

وأتم "تتبقى لنا 3 مباريات الآن، ونحتاج للفوز بمباراة واحدة فقط لنضمن تحقيق اللقب".

وسجل جوناثان بوركاردت وروبن كايسون هدفي المضيف في الدقيقتين 3 و37.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن أساسيا في المباراة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الفريق منذ 20 مارس الماضي، وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 94 ليعزز تصدره لترتيب هدافي الدوري ويرفع رصيده إلى 36 هدفا.

وبذلك تأجل حسم النادي البافاري للقب الدوري، فبايرن يحتاج لفوز وحيد في آخر 3 جولات من البطولة ليتوج.

ويستضيف بايرن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت في الجولة 32 من الدوري، وفي آخر جولتين يحل بايرن ضيفا على فرايبورج ويستضيف أوجسبورج.

وتوج بايرن بلقب الدوري في آخر 8 مواسم من الدوري الألماني.