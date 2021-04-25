توتوسبورت: ميلان يمنح دوناروما مهلة أخيرة

الأحد، 25 أبريل 2021 - 13:33

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

منح نادي ميلان، جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق مهلة أخيرة من أجل الرد على عروض التجديد.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم الجاري في يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن اللاعب رفض بالفعل عرضين من أجل تمديد تعاقده.

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وأشار التقرير إلى أن ميلان رفع عرضه إلى 8 ملايين يورو في الموسم وهو أعلى 2 مليون يورو من راتب دوناروما الحالي.

وأوضح التقرير أن ميلان ليس على استعداد لرفع تعاقده أكثر من ذلك.

وأضافت صحيفة توتوسبورت أن ميلان أبلغ مينو رايولا وكيل اللاعب انتظار قرار نهائي مع نهاية الموسم.

وشدد ميلان أن هناك مهلة أخيرة لدوناروما للرد على عروض التجديد مع نهاية موسم الدوري الإيطالي يوم 23 مايو.

ومن جانبها كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن ميك مايجنان حارس مرمى ليل هو المرشح الأول لخلافة دوناروما حال رحيله.

وأشار التقرير إلى أن ميلان بدأ بالفعل محادثات مع حارس مرمى ليل.

بينما أشارت صحيفة لا كوريير ديللو سبورت أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع دوناروما كوكيل مجاني وتم عرض 10 ملايين يورو في الموسم من أجل ضمه.

ميلان الدوري الإيطالي دوناروما
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