مجاهد وبركات في قرعة كأس العرب

توجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني لحضور قرعة بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل في الدوحة.

ويأتي سفر مجاهد وبركات إلى الدوحة، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه، والاتحاد القطري مستضيف البطولة.

ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى، اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.

كما توجه المهندس هاني أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام البطولة بمشاركة 23 منتخبا، وسيعلن فيفا لاحقا عن تفاصيل البطولة ومواعيد المباريات.