منافس مصر - لاعب أستراليا: مشاركة صلاح في الأولمبياد ستكون ملهمة لنا

الأحد، 25 أبريل 2021 - 12:33

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

كشف جون إيريدال لاعب منتخب أستراليا الأولمبي تحت 23 عاما أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر ستكون عاملا محفزا وملهمة لفريقه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو بجوار منتخبات أستراليا وإسبانيا والأرجنتين.

ويسمح لكل منتخب إدراج ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاما، وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد كشف مسبقا أن صلاح في القائمة الأولية في انتظار موافقة ليفربول.

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وقال إيريدال لاعب فولفسبورج الألماني لموقع World Game: "المجموعة صعبة لكن اللعب ضد دول مثل هذه، تتوقع أن يرفع الجميع من مستواهم لجعل بلادنا فخورة".

وأضاف "لن نذهب إلى اليابان لمجرد رقم في البطولة، نذهب هناك للفوز بميدالية".

وشدد "أي لاعب سيتم اختياره في القائمة النهائية سيقاتل حتى النهاية".

ويلعب إيريدال مع فريق رديف فولسفبورج وشارك في 8 مباريات ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

وبالحديث عن إمكانية مشاركة صلاح أوضح "إذا كان ذلك صحيحا فهذا يمثل لنا حافز لنثبت للعالم مدى الروح والتصميم الذي يتمتع به الأستراليون".

واختتم تصريحاته "بالطبع يمكننا الخروج من المجموعة، في بطولة مثل هذه يعود الأمر لمن يريدها أكثر في كل مباراة".

وشارك محمد صلاح في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في ثلاث مباريات خاضهم.

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