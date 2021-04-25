سامح العيدروس يحكي قصة فشل انضمامه لـ الأهلي.. ومحاولة مساعدة طارق حامد
الأحد، 25 أبريل 2021 - 11:46
كتب : رضا السنباطي
بدأ في ناشئين السنبلاوين بعمر 14 عاما، قبل أن يلعب لعديد من فرق الدوري.
سامح العيدروس مهاجم مصر للمقاصة وطلائع الجيش وغيرهما، يحكي مسيرته لـFilGoal.com
"بدأت في ناشئين السنبلاوين بعمر 14 عاما، وتم تصعيدي في عمر 16 عاما للفريق الأول".
أول تعثر في الانتقال لـ الأهلي
"في تلك الفترة كان عادل يحيى مدرب السنبلاوين قام بترشيحي لميمي الشربيني في النادي الأهلي، وذهبت للأهلي لمدة أسبوع وتم الاتفاق على التعاقد معي، ولكن إدارة السنبلاوين طلبت مقابل التعاقد 50 ألف جنية، فكان رد الشربيني لقد تعاقدنا مع أحمد بلال من ديرب نجم بكرات وملابس، وفشل انتقالي للأهلي".
"استمريت في المشاركة مع الفريق الأول للسنبلاوين حتى تم إعارتي لنادي غزل السويس موسم 2001-2002 في الدوري الممتاز بمقابل 50 ألف جنيه، وشاركت مع الفريق في الممتاز وسجلت 7 أهداف، وهبط غزل السويس نهاية الموسم".
مراقبة الزمالك
"بعدها انتقلت إلى للمنصورة بيع نهائي مقابل 75 ألف جنية لمدة موسمين مع الراحل حسن مجاهد، وسجلت 14 هدفا في موسمين. حسن مجاهد ذكر لي بأن حماده إمام استفسر عني، وكان يرغب في التعاقد معي للزمالك".
"ولكن لم تتم المفاوضات بشكل رسمي، انضممت للمنتخب العسكري وحققت بطولة كأس العالم العسكرية 2005، وكان معنا الراحل محمد عبد الوهاب وعبد الناصر محمد، وعبد الحميد بسيوني، وسيد معوض".
مزاملة عبد الستار صبري وطارق حامد
"وبعد تألقي انتقلت بمليون جنية لطلائع الجيش، وتألقت مع الجيش في فترة 3 مواسم ونصف مع وجود عناصر مميزة مسجلا 21 هدفا ومع مزاملة الأسطورة عبد الستار صبري".
"في هذا الوقت كان معنا طارق حامد القادم من كهرباء طلخة وعمره 19 عاما، وعلمت بالرغبة في الإستغناء عنه فقلت للإدارة بأنه سيكون نجم مصر المقبل، ولكن فاروق جعفر طلب الاستغناء عنه بالرغم من رؤيتي لشاب مجتهد وحريص على التدريب الجماعي والفردي وتطوير مستواه".
فشل الانتقال للأهلي مجددا
"بعدها انتقلت إلى الإنتاج الحربي رفقة طارق يحيى، وتألقت معهم وسجلت 9 أهداف. مؤمن زكريا زميلي في الفريق قال لي بأن الأهلي يرغب في التعاقد معنا، وكان حسام البدري قد تم تعيينه مديرا فنيا للأهلي، وكان وكيلي تامر النحاس فتحدثت معه فقال سأتواصل معك لاحقا".
"بعدها تواصل معي وقال بأن الكلام فعلا حقيقي، وقام بالاتصال بمسؤول في الأهلي وقال له أمادو فلافيو رحل ونريد لاعب بمواصفاته، ولكن العيدروس ضمن اهتمامتنا مع مؤمن زكريا، فقال النحاس أريد رد لأن العيدروس سيوقع غدا للمصري".
"وقعت للمصري بالفعل مع كامل أبو علي والمدير الفني مختار مختار. 6 أشهر في المصري وسجلت هدف وحيد، ثم قررت الرحيل في يناير إلى مصر للمقاصة مع طارق يحيي رغم مفاوضات سموحة. 3 مواسم ونصف مع المقاصة في فترة مميزة، وأفضل إنجاز كان رابع الدوري، وسجلت 21 هدفا وحافظت على تواجدي الدائم في التشكيل الأساسي. هشام محمد وحسين السيد كانا معنا وتوقعت لهم مستقبل مميز".
المحطة الأخيرة
"محطتي الأخيرة كانت مع الداخلية. وقعت لهم ولم ألعب، لأقرر الاعتزال بعمر 34 عاما، وفضلت الرحيل قبل البدء في التدريبات والاتجاه للتدريب".
"قمت بتدريب ميجا سبورت والسنبلاوين وبلقاس، وتقدمت باستقالتي من كهرباء طلخا خلال الموسم الحالي في القسم الثالث، ولدي طموحات كبيرة في التدريب".
"لم أندم على قرار في حياتي، وراضي على مسيرتي. سوء الحظ صادفني بعدم الانضمام لمنتخب مصر أثناء البطولة العربية للمنتخبات، وكنت ضمن الاختيارات ولكن طلعت يوسف المدير الفني لطلائع الجيش فضل تواجدنا مع الجيش بسبب البطولة العربية للأندية".
"الحصول علي بطولة العالم العسكرية أفضل إنجازاتي الكروية. سجلت أيضا في مرمى الأهلي، وسجلت هدفا في مرمي أسمنت السويس، يعد من ضمن الأسرع في تاريخ الدوري".