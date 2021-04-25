سامح العيدروس يحكي قصة فشل انضمامه لـ الأهلي.. ومحاولة مساعدة طارق حامد

بدأ في ناشئين السنبلاوين بعمر 14 عاما، قبل أن يلعب لعديد من فرق الدوري.

سامح العيدروس مهاجم مصر للمقاصة وطلائع الجيش وغيرهما، يحكي مسيرته لـFilGoal.com

"بدأت في ناشئين السنبلاوين بعمر 14 عاما، وتم تصعيدي في عمر 16 عاما للفريق الأول".

أول تعثر في الانتقال لـ الأهلي

"في تلك الفترة كان عادل يحيى مدرب السنبلاوين قام بترشيحي لميمي الشربيني في النادي الأهلي، وذهبت للأهلي لمدة أسبوع وتم الاتفاق على التعاقد معي، ولكن إدارة السنبلاوين طلبت مقابل التعاقد 50 ألف جنية، فكان رد الشربيني لقد تعاقدنا مع أحمد بلال من ديرب نجم بكرات وملابس، وفشل انتقالي للأهلي".

"استمريت في المشاركة مع الفريق الأول للسنبلاوين حتى تم إعارتي لنادي غزل السويس موسم 2001-2002 في الدوري الممتاز بمقابل 50 ألف جنيه، وشاركت مع الفريق في الممتاز وسجلت 7 أهداف، وهبط غزل السويس نهاية الموسم".

مراقبة الزمالك

"بعدها انتقلت إلى للمنصورة بيع نهائي مقابل 75 ألف جنية لمدة موسمين مع الراحل حسن مجاهد، وسجلت 14 هدفا في موسمين. حسن مجاهد ذكر لي بأن حماده إمام استفسر عني، وكان يرغب في التعاقد معي للزمالك".

"ولكن لم تتم المفاوضات بشكل رسمي، انضممت للمنتخب العسكري وحققت بطولة كأس العالم العسكرية 2005، وكان معنا الراحل محمد عبد الوهاب وعبد الناصر محمد، وعبد الحميد بسيوني، وسيد معوض".

مزاملة عبد الستار صبري وطارق حامد

"وبعد تألقي انتقلت بمليون جنية لطلائع الجيش، وتألقت مع الجيش في فترة 3 مواسم ونصف مع وجود عناصر مميزة مسجلا 21 هدفا ومع مزاملة الأسطورة عبد الستار صبري".

"في هذا الوقت كان معنا طارق حامد القادم من كهرباء طلخة وعمره 19 عاما، وعلمت بالرغبة في الإستغناء عنه فقلت للإدارة بأنه سيكون نجم مصر المقبل، ولكن فاروق جعفر طلب الاستغناء عنه بالرغم من رؤيتي لشاب مجتهد وحريص على التدريب الجماعي والفردي وتطوير مستواه".

فشل الانتقال للأهلي مجددا

"بعدها انتقلت إلى الإنتاج الحربي رفقة طارق يحيى، وتألقت معهم وسجلت 9 أهداف. مؤمن زكريا زميلي في الفريق قال لي بأن الأهلي يرغب في التعاقد معنا، وكان حسام البدري قد تم تعيينه مديرا فنيا للأهلي، وكان وكيلي تامر النحاس فتحدثت معه فقال سأتواصل معك لاحقا".

"بعدها تواصل معي وقال بأن الكلام فعلا حقيقي، وقام بالاتصال بمسؤول في الأهلي وقال له أمادو فلافيو رحل ونريد لاعب بمواصفاته، ولكن العيدروس ضمن اهتمامتنا مع مؤمن زكريا، فقال النحاس أريد رد لأن العيدروس سيوقع غدا للمصري".

"وقعت للمصري بالفعل مع كامل أبو علي والمدير الفني مختار مختار. 6 أشهر في المصري وسجلت هدف وحيد، ثم قررت الرحيل في يناير إلى مصر للمقاصة مع طارق يحيي رغم مفاوضات سموحة. 3 مواسم ونصف مع المقاصة في فترة مميزة، وأفضل إنجاز كان رابع الدوري، وسجلت 21 هدفا وحافظت على تواجدي الدائم في التشكيل الأساسي. هشام محمد وحسين السيد كانا معنا وتوقعت لهم مستقبل مميز".

المحطة الأخيرة

"محطتي الأخيرة كانت مع الداخلية. وقعت لهم ولم ألعب، لأقرر الاعتزال بعمر 34 عاما، وفضلت الرحيل قبل البدء في التدريبات والاتجاه للتدريب".

"قمت بتدريب ميجا سبورت والسنبلاوين وبلقاس، وتقدمت باستقالتي من كهرباء طلخا خلال الموسم الحالي في القسم الثالث، ولدي طموحات كبيرة في التدريب".

"لم أندم على قرار في حياتي، وراضي على مسيرتي. سوء الحظ صادفني بعدم الانضمام لمنتخب مصر أثناء البطولة العربية للمنتخبات، وكنت ضمن الاختيارات ولكن طلعت يوسف المدير الفني لطلائع الجيش فضل تواجدنا مع الجيش بسبب البطولة العربية للأندية".

"الحصول علي بطولة العالم العسكرية أفضل إنجازاتي الكروية. سجلت أيضا في مرمى الأهلي، وسجلت هدفا في مرمي أسمنت السويس، يعد من ضمن الأسرع في تاريخ الدوري".