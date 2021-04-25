كرة يد - الأهلي: دعم الخطيب وشخصية الفريق سبب الفوز بالكأس.. وجددنا ثقة الجماهير

أعرب لاعبو الأهلي عن سعادتهم بتحقيق لقب كأس مصر لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخهم.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز على الزمالك 26-23 في مباراة مثيرة.

ونقل موقع الأهلي الرسمي تصريحات لاعبيه وطارق محروس المدير الفني بعد التتويج وجاءت كالآتي:

إسلام حسن "الفريق كان عند حسن الظن به خاصة بعد الدعم الذي وجده من محمود الخطيب رئيس النادي عقب خسارة المباراة الفاصلة للدوري".

"فوجئنا بالخطيب يؤكد على ثقته الكبيرة بنا وهو ما وضع مسؤولية أكبر على الجميع وساهم في الظهور بهذا الشكل في نهائي الكأس".

"اللقب هدية للجماهير التي تستحق ذلك، الفريق يضم لاعبين لديهم عقيدة القتال من أجل الفوز والتوفيق يبقى صاحب الكلمة الأخيرة".

أما إبراهيم المصري فقال: "الأهلي استحق اللقب عن جدارة واللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير ومصالحتهم".

"تفوقنا على خصم قوي والتوفيق كان حليفا للاعبين خلال المباراة لإسعاد الجماهير".

بينما قال محمد الطيار نجم اللقاء "البعض توقع تراجع الفريق بعد خسارة المباراة الفاصلة لكن شخصية الأهلي كانت حاضرة"

"الفريق يضم عناصر مميزة في كافة المراكز وحراسة المرمى تشهد منافسة قوية والتركيز والإصرار وراء التألق".

وقال عمر كاستيلو لاعب الأهلي الشاب: "أثبتنا قدرتنا على التتويج بالبطولات إلى جانب تجديد ثقة الجماهير".

وشدد "توقيت الفوز بالبطولة كان مهما للغاية خاصة بعد خسارة لقب الدوري في مباراة فاصلة، كان لابد من الرد سريعا".

بينما طارق محروس المدير الفني قال: "نبني جيلا قويا بفريق اليد الحالي، وبطولة الكأس غالية وجاءت في وقت مهم للغاية لتثبت أن الأهلي يملك فريق قوي قادر على الفوز بالبطولات".

وشدد "واجهنا خصما قويا ونجحنا في التغلب عليه بجدارة وبشهادة الجميع، جماهير الأهلي تستحق أن تحتفي بفريقها الذي قدم واحدة من أفضل المباريات على الإطلاق".

واختتم تصريحاته "أشكر محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة على مساندة الفريق خلال الفترة الماضية ووضع ثقته الغالية بنا، نعمل على بناء جيل قوي وهو ما يعني تأمين مستقبل اللعبة لسنوات قادمة".