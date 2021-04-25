مواعيد مباريات الأحد 25 أبريل 2021.. دوريات أوروبية ونهائي كأس الرابطة وطائرة الزمالك

يشهد الأحد 25 أبريل يوما حافلا جديدا في المباريات الأوروبية.

ويقدم لكم FilGoal.com موعد مباريات اليوم الأحد.

للتعرف على كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كرة طائرة:

يلاقي الزمالك فريق السويحلي الليبي في الثالثة عصرا في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

كأس الرابطة:

يلعب مانشستر سيتي أمام توتنام في الخامسة والنصف من مساء اليوم على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباريات اليوم في الواحدة ظهرا بمواجهة وولفرهامبتون أمام بيرنلي.

بينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ليدز في الثالثة عصرا.

وأخيرا يستضيف أستون فيلا فريق وست بروميتش في الثامنة مساء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإيطالي:

يحل يوفنتوس ضيفا على فيورنتينا في الثالثة عصرا ضمن مباريات الجولة 33 من المسابقة.

وفي نفس التوقيت يستضيف إنتر متصدر المسابقة فريق فيرونا بحثا عن تعزيز تقدمه.

الدوري الإسباني:

يستمر صراع المنافسة على القمة عندما يحل برشلونة ضيفا على فريق فياريال في الرابعة والربع مساء.

أما أتليتكو مدريد فيحل ضيفا على أتليتك بلباو في التاسعة مساء وذلك ضمن مباريات الجولة 32.