مدرب الأرجنتين الأولمبي: مشاركة صلاح تضيف أهمية للأولمبياد.. لم أتحدث مع أروابارينا وهذا موقف ميسي

يرى فيرناندو باتيستا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأولمبي أن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو سيضيف أهمية للبطولة.

ووقعت الأرجنتين مع مصر وإسبانيا وأستراليا في نفس المجموعة في منافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو.

وقال باتيستا لقناة "صدى البلد": "لم أتواصل مع أي مدرب للمنتخبات المتواجدة معنا في المجموعة".

وتابع "جميع المنتخبات تنافس بشكل كبير والجميع يرغب في الفوز، هناك 4 منتخبات تتنافس لكي تتأهل من دور المجموعات ولدينا الإمكانيات لدراسة جميع الفرق كما أنني أحترم جميع المنافسين".

وكشف "كنا نخطط لمواجهة منتخب مصر في مباراة ودية قبل إجراء القرعة لكن الآن الأمر أصبح مستحيلا".

وعن إمكانية مشاركة ليونيل ميسي مع المنتخب في الأولمبياد، قال: "ميسي سيلعب في كوبا أمريكا، ومشاركته في هذه البطولة مع الأولمبياد أمر مرهق، لكننا لم نقرر ضمه حتى الآن".

وشدد "لم نتواصل مع ميسي حتى الآن".

أما عن سيرخيو أجويرو، فقال: "نفس حالة ميسي، قد يكون مرهقا بسبب مشاركته مع المنتخب الأول".

وحول ضم لاوتارو مارتينيز للمنتخب الأولمبي، قال: "اسمه سيتواجد في القائمة المبدئية لكنه قد يشارك في كوبا أمريكا مع المنتخب الأول".

وبسؤاله عما إذا كان تواصل مع رودلفو أروابارينا مدرب بيراميدز لمعرفة تفاصيل عن منتخب مصر وقائده رمضان صبحي، أجاب "أعرف أروابارينا جيدا لكني لن أضعه في هذا الموقف".

وأردف "سأعتمد على المعلومات التي أجمعها عبر الإنترنت والمبارايت المسجلة وهي قادرة على مساعدتي".

وعن إمكانية مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في الأولمبياد، قال: "تواجده سيجعل الأولمبياد أكثر أهمية وسيجذب العديد من المشاهدين. مشاركة لاعبين في مستوى صلاح ترفع مستوى البطولة"

وأكد"سنحاول إيقاف خطورته إذا شارك مع منتخب مصر".

وعن هدف الأرجنتين في البطولة، قال: "طموحي أن أفوز وهذا هو طموح كل المدربين".

وحول رأيه في من يكون خليفة ميسي في الملاعب، وضح "من الصعب أن يكون هناك لاعبا مثل ميسي".

وشرح "نعمل كمدربين لكي نقدم أفضل اللاعبين، كنا نعتقد أننا لن نشاهد لاعبا مثل دييجو مارادونا مرة أخرى لكننا شاهدنا ميسي".

وأتم "وجود لاعب آخر مثل ميسي صعب للغاية لكننا نعمل ولا يوجد مستحيل في كرة القدم".