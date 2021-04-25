زيدان: لم نخسر الليجا اليوم.. وبرشلونة وأتليتكو لن يفوزان بكل مبارياتهما المتبقية

واصل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإيمان بقدرة فريقه على التتويج بالدوري الإسباني، رغم التعثر أمام ريال بيتيس.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 0-0 في ملعب ألفريدو دي ستيفانو أمام ضيفه بيتيس في الجولة 32 للمسابقة.

وقال زيزو بعد اللقاء: "لا أعتقد أننا خسرنا الدوري اليوم، صحيح أننا خسرنا نقطتين، لكن علينا المواصلة، لقد حاولنا لكننا افتقدنا للحلول الهجومية. أمّا دفاعيا فقد كنا جيدين".

وأضاف: "لدينا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، ليس لدينا وقت لنفكر في تعادل اليوم، علينا أن نواصل القتال حتى النهاية وأن نظل مقتنعين بما نقدمه".

وأكمل: "كارباخال أدى جيدا بعد أن ظل بعيدا لفترة طويلة. المباراة الماضية لعب 20 دقيقة واليوم لعب فترة أطول".

وواصل: "لقد رأيتم هازارد، شارك 15 دقيقة وظهرا بكثير من الطاقة، الأهم بالنسبة لنا ألا يعشر هازارد بأي انزعاجات وهذا كان الوضع اليوم. نحن سعداء بعودته".

وأشار: "قلت سابقا إن الفريق وصل إلى الحد الأقصى بدنيا، لكن نستطيع المواصلة، الجانب البدني لم يكن مشكلة اليوم، فقد أنهينا المباراة أفضل مما بدأناها، لكن المشكلة كانت في عدم الفاعلية الهجومية".

وأوضح: "لا أعتقد أن هناك فريقا سيفوز بكل مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني، فلو حدث ذلك لن نفوز بالدوري (يضحك)، ولهذا لا أعتقد ذلك. نحن سنواصل التفكير في مبارياتنا لأن ذلك ما نسيطر عليه، وآمل ألا يفوزون بكل مبارياتهم".

وسُئل زيدان عما إذا كان هذا التعادل سيؤثر على الفريق في مباراة الثلاثاء أمام تشيلسي، فأجاب في حسم: "لا، لا، لا، لأن ليس هناك علاقة بين المباراتين، سنحضّر جيدا لمباراة الثلاثاء، إنه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة ستكون معقدة جدا".

وأكمل: "سنرى إن كان كروس قادرا على الظهور أمام تشيلسي".

وكشف: "هدفنا استعادة بعض اللاعبين أمام تشيلسي، آمل أن يعود كروس وميندي، لكن علينا أن ننتظر لنرى".

وأوضح: "لا يزال أمامنا 5 مباريات في الدوري الإسباني، وهذا كثير، سنواصل القتال. الدوري الإسباني لم ينته اليوم، لا يزال الأمل موجودا، فالفرق الأخرى عندها مباريات أيضا".

وأتم: "رأيت لمسة يد على لاعب بيتيس في منطقة جزائه لكن الحكم لم يصفرها، ولا أكثر من ذلك".

.





















التعادل رفع ريال مدريد إلى 71 نقطة في المركز الثاني خلف أتليتكو مدريد المتصدر الذي سيحصل على فرصة تعميق الفارق إلى 5 نقاط مع جاره العاصمي حال انتصاره على أتليتك بلباو غدا الأحد.

كما بات الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة الثالث 3 نقاط فقط، مع خوض كتيبة رونالد كومان مباراتين أقل.

في المقابل رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأكمل ريال مريد 17 مباراة متتالية دون هزيمة في مختلف المسابقات، لكن ذلك لن يكون شفيعا له على الأرجح في صراع الليجا.

فيما حقق بيتيس تعادله الخامس على التوالي في الدوري الإسباني، إذ لم يُهزَم إلا مرتين في آخر 17 جولة ليعزز حظوظه في مشاركة أوروبية الموسم المقبل.

وسجل بيتيس ظهوره الأول في تاريخه على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ليصير الملعب رقم 82 الذي يشلعب فيه بالدوري الإسباني.

فيما عجز مانويل بيليجريني المدير الفني لـ بيتيس في الفوز على أرض ريال مدريد لأول مرة في مسيرته، إذ حضر إلى مدريد 11 مرة مع 4 فرق مختلفة دون أن يخرج منتتصرا.

عقدة تاريخية

الرقم الأهم في المباراة هو أن ريال مدريد أكمل 371 دقيقة متتالية دون أن يهز شباك ريال مدريد عندما يحل الأخير عليه ضيفًا، أي لأكثر من 6 ساعات.

فـ بيتيس خرج بشباك نظيفة في زياراته الثلاثة الأخيرة لـ سانتياجو برنابيو، وأكملها بمباراة رابعة على ألفريدو دي ستيفانو.

ليكون بيتيس قد حصد نقاطا في 4 زيارات متتالية لملعب ريال مدريد لأول مرة في تاريخه بالدوري الإسباني.

بل بات بيتيس أول فريق في تاريخ الدوري الإسباني منذ انطلاقه يخرج بشباك نظيفة من ملعب ريال مدريد في 4 مباريات متتالية، فأقصى ما حققه برشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا كان 3 مباريات.

وفوق ذلك، فـ بيتيس هو أول منافس لـ ريال مدريد الذي يمتد عمره لـ119 عاما الذي يزوره في 4 مباريات رسمية متتالية دون أن تهتز شباكه بأي مسابقة.