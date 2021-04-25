الزمالك يعلن إصابة محمد عبد الشافي بـ كورونا

الأحد، 25 أبريل 2021 - 01:06

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي مع الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق، بفيروس كورونا.

وقال أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي: "عبد الشافي خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، وجاءت العينة إيجابية".

وأشار طبيب الزمالك إلى أن "عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي".

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وشارك عبد الشافي أساسيا مع الزمالك في الدوري للمرة الأولى ضد الإنتاج الحربي يوم الخميس، بعد غياب بدأ منذ 22 أغسطس 2020، حينما خرج مصابا ضد الأهلي بكسر في الترقوة.

ويملك الزمالك من الأظهرة في الرواق الأيسر، كل من عبد الله جمعة وأحمد فتوح.

محمد عبد الشافي الزمالك
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