مدرب الأهلي: الفريق استفاد من مباراة سموحة.. وأتمنى مراعاة هذه النقطة

أكد سامي قصمان مدرب الأهلي أن فوز فريقه على إنبي هو النتيجة العادلة مشددا على إرهاق لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات.

وفاز الأهلي على إنبي بنتيجة 3-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للدوري المصري.

وقال سامي قمصان لقناة "أون تايم سبورتس": "الفرق الكبرى تسطيع العودة بشكل سريع (عقب الخسارة)".

وخسر الأهلي من سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية.

وأضاف "بدأنا الماتش سريعا ومنذ فترة لم نسجل 3 أهداف في الشوط الأول، ونتيجة المباراة عادلة".

وشدد "المباراة الماضية ورغم خسارتها كانت لتكون أسهل لو سجلنا الفرص التي أُتيحت لنا عن طريف محمد شريف ومحمد مجدي أفشة".

وتابع "كان علينا أن نستفيد ونتعلم من الأخطاء في مباراة سموحة، وموسيماني تحدث مع اللاعبين في هذا الأمر".

واستمر "نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد أي فريق في العالم قادر على تحمل هذا الضغط".

وأوضح "نتدرب بعد الإفطار ونجري عمليات الاستشفاء للاعبين وهذا أمر صعب للغاية بسبب ضغط المباريات".

وأتم "أتمنى أن يتم مراعاة هذه النقطة (من الجماهير) بسبب ضغط المباريات المتواصل".