هاني سعيد: الناس يركزون مع إكرامي.. أين اللاعب الذي لا يخطئ أبدا؟

الأحد، 25 أبريل 2021 - 00:45

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي وبيراميدز

دافع هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، عن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، بعد الانتصار على الاتحاد السكندري.

بيراميدز تجاوز الاتحاد بهدفين دون رد في استاد الإسكندرية، مباراة شهدت تصدي إكرامي لركلة جزاء في آخر الدقائق.

وصرّح سعيد بعد اللقاء: "الاستمرارية عامل مهم، وأتمنى أن تكون هذه البداية. مباراة الاتحاد صعبة، وما صعبها أكثر أنها بعد يومين من مباراة إفريقية، ضغط المباريات صعب جدا".

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وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "طلبنا تأجيل اللقاء يوما، وهذا حقنا وفقا للوائح التي تسمح للفريق باللعب بعد 4 أيام من مباراة إفريقية خارجية، ولكن اللاعبون كانوا رجالا".

وتحوّل للحديث عن إكرامي: للأسف في مصر، يتم تضخيم الأمور عندما يركز الناس مع أحد بعينه".

وأكمل: "شريف أخطأ، وأيضا حملنا في مباريات أخرى، أين لاعب الكرة الذي لا يخطئ مطلقا؟".

وشدد: "نثق في المدرب ومستمرون معه، وأتمنى أن تسير الأمور كما نريد".

وكشف: "قلت للاعبين طالما أننا فريق جيد، لا يهمني المنافس أمامي مع احترامي للجميع، بشرط أن يبذل كل لاعب أقصى ما لديه والتركيز مع أنفسنا".

وسُئل سعيد عن المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بنهاية الشوط الأول، فأوضح: "رأيت مناوشات كلامية، لكن لا أعلم تفاصيلها".

وسجل محمد حمدي وإريك تراوري هدفي بيراميدز في الدقائق 44 و60 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 30 ليحتل الفريق المركز الثالث

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 28 ليحتل المركز الخامس.

وثأر بيراميدز من هزيمته في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي لُعب على ملعب الدفاع الجوي.

وتفوق بيراميدز على الاتحاد في المواجهات المباشر، بعدما فك الاشتباك وفاز على الفريق السكندري للمرة الرابعة، مقابل 3 انتصارات للاتحاد، بينما حسم التعادل 3 لقاءات بينهما.

وتعد الهزيمة هي الأولى لحسام حسن ضد بيراميدز في الدوري المصري، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل مباراتين.

شريف إكرامي بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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