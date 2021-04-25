تصريحات نارية من عبد الحفيظ عن إيقافه والموقف من القمة وما حدث مع الزمالك في 2019

جدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اعتراضه على جدول مباريات فريقه، كما أبدى تعجبه من قرار إيقافه لمباراة.

الأهلي استفاق وتغلب على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري المصري مساء السبت.

وقال عبد الحفيظ بعد اللقاء: "حققنا مكسبا مهما في ظل اللعب كل 48 ساعة".

وأضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "إيقافي حدث بسبب مداخلة في الراديو أغضبت مسؤولا ما".

وواصل: "نحتاج كمسؤولين أن نفهم بدون تجاوزات بل استفسارات صغيرة هل كلامي صحيح أم خطأ، وليرد أحد علي، قد لا يكون لدي الرؤية الكاملة".

وتابع: "نلعب كل 48 ساعة، لأول مرة في التاريخ 10 مباريات في شهر، إنه عدد كبير جدا، وإمكانية فقدان النقاط بها وارد جدا".

وأكمل: "هذا مجرد استفسار، أنا متضرر بسبب المؤجلات، سنلعب يوم الثلاثاء ضد المصري، ثم الجونة يوم الجمعة، وبعدهما غزل المحلة يوم الإثنين، لماذا ألعب ضد المحلة وهي مباراة الدور الثاني؟! ثم الاتحاد في الإسكندرية بعدها بيومين ثم نواجه الزمالك يوم 10 مايو".

وشرح: "سنواجه المحلة في الدور الثاني، أين مباراة أسوان من الدور الأول؟ لماذا أبدأ الدور الثاني قبل إنهاء مؤجلات الدور الأول؟ كيف أسافر من الإسكندرية إلى المحلة فجرا بسبب الصيام ثم أواجه الزمالك؟ لقد بدأت الدوري بمواجهة المقاصة ثم غزل المحلة، وترتيبها في الجدول قبل مباراتي الاتحاد والمحلة؟ لماذا لا ألعب ضد المقاصة في القاهرة أولا؟".

وأوضح: "وافقنا على ضغط جدول المباريات، ماذا عن ترتيب المباريات؟ هل ليس لدينا حق به؟".

وأردف: "لا أريد القول أن النية سيئة؛ هذا الجدول موضوع قبل إنهاء دور المجموعات، إذا تصدر الأهلي مجموعته في دوري الأبطال، كيف كنا سنلعب ضد الزمالك قبل 3 أيام من مباراة خارجية في دور الثمانية".

وكشف: "لدي 4 استفسارات لأشخاص معينة بدون لف ودوران. يوم 24 مايو 2019 كانت رغبتنا ورغبة كل الأندية، كان لبتروجت مباراة وحيدة ضد المقاولون، والجونة مباراتين ضد الإنتاج والزمالك، والأهلي ضد المقاولون والزمالك".

واسترجع: "في هذا الموعد أنهت جميع الأندية مسابقة الدوري، طلب مندوبو الأندية أن يلعب الزمالك كل 3 أيام، قلنا من غير المنطقي أن ننتظر شهرين لحين ينهي الزمالك مبارياته. وقال لنا أحمد مجاهد حينها "ولماذا يكتفي باقي الأندية بمشاهدة الزمالك وجدوله مضغوط قبل مباراته في نهائي الكونفدرالية؟".

وواصل: "الجونة انتظر شهرين حتى يخوض مباراة الزمالك، لماذا تغير المنطق؟ سؤال آخر مباشر: لماذا تم إيقافي؟".

وأضاف: "سؤال للكابتن محمد الصباحي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، لقد اعترضت بشكل غير طبيعي وحصلت على إنذار، هل الإنذار عقوبته الإيقاف وغرامة 50 ألف جنيه؟".

وأكمل: "كيف أحصل على إنذار وأنا غير متواجد في ورقة المباراة "سكور شيت"؟ هذا إنذار غير قانوني، لقد نزلت الملعب بعد المباراة. إذا لم يكن هناك تحفز أو غصة في القلب، لمر هذا الموقف دون مشكلة".

وتابع: "ما الفارق بين ركلة جزاء إنبي وركلة الجزاء التي لم تحتسب لمحمد شريف؟".

وتساءل: "أين اللائحة التي تنص على هذه العقوبة التي صدرت بشأني؟ اللائحة تنص على أنه تكرار المخالفة يساوي مضاعفة العقوبة".

وزعم: "قبل مباراة سموحة إيقاف مباراة و10 آلاف جنيه، ولكن بسبب شخصنة الأمور قفزت العقوبة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه".

وشدد: "لم أعترض على اللعب كل 48 ساعة، ولكن أين مباراتي أسوان والمقاصة؟ من يضع الجدول، يعرف بشكل جيد جدا مواعيد دوري الأبطال".

وكشف: "من الممكن مواجهة أسوان في القاهرة، ومخاطبتهم بالأمر نظرا لظروفنا مثلما فعلنا في مباراة غزل المحلة، حينها طالب المحلة باستبدال مكان المباراة لأسباب أمنية".

وأكد: "من المفترض أن يساعدنا اتحاد الكرة في ظل ارتباطنا بمباريات دوري الأبطال".

وتساءل: "من أين نأتي بصحة في ظل ضغط المباريات بهذا الشكل؟ لم نتقدم بأي طلب لاتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك، بل أرسلنا خطابا بأن هناك ضغط شديد لمبارياتنا في الدوري بشكل غير مسبوق. هل ما يحدث حاليا يتوافر به مبدأ تكافؤ الفرص؟".

وأتم: "الخطاب هدفه ترحيل أي مباراة ولو يوم واحد، مع احترامي لفريق النصر، ما أهمية اللعب ضده في هذا التوقيت بكأس مصر؟ أليس من الممكن إنهاء مباريات الكأس بالكامل في 10 أيام؟ أيهما أهم بطولة الدوري أم بطولة الكأس؟".