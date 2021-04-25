كرة يد - الأهلي يحلق بجناحي الطيار ويحصد كأس مصر بالثأر من الزمالك

قاد محمد عصام الطيار حارس الأهلي، فريقه للفوز ببطولة كأس مصر لكرة اليد، للمرة الثامنة في تاريخه، بالفوز على الزمالك 26-23.

وثأر الأهلي لهزيمته قبل أيام في المباراة الفاصلة على لقب الدوري، حينما فاز الزمالك 18-17.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بفارق وصل إلى 5 أهداف في منتصفه، لكن الشوط انتهى بفارق 4 أهداف للأهلي.

وفي الشوط الثاني، تألق الطيار بشكل مبهر، وتصدى لـ 4 رميات جزائية، تناوب على تسديدها أحمد الأحمر ويحيى الدرع وأكرم يسري وعمر الوكيل.

ورغم اقتراب الزمالك من تحقيق العودة مع انتصاف الشوط الثاني، إلا أن تألق الطيار ودفاع الأهلي، أمن الفوز للأهلي بفارق 3 أهداف في النهاية، 26-23.

وحصد الأهلي آخر لقب لـ كأس مصر في الموسم قبل الماضي، فيما لم تكتمل بطولة الموسم الماضي.