ثأر لهزيمة الدور الأول.. صرخة بيراميدز تُسقط الاتحاد السكندري بثنائية

فاز بيراميدز على الاتحاد بهدفين دون مقابل في مباراة أُقيمت على ستاد الإسكندرية في الجولة 18 للدوري المصري.

وسجل محمد حمدي وإريك تراوري هدفي بيراميدز في الدقائق 44 و60 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 30 ليحتل الفريق المركز الثالث

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 28 ليحتل المركز الخامس.

وثأر بيراميدز من هزيمته في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي لُعب على ملعب الدفاع الجوي.

وتفوق بيراميدز على الاتحاد في المواجهات المباشر، بعدما فك الاشتباك وفاز على الفريق السكندري للمرة الرابعة، مقابل 3 انتصارات للاتحاد، بينما حسم التعادل 3 لقاءات بينهما.

وتعد الهزيمة هي الأولى لحسام حسن ضد بيراميدز في الدوري المصري، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل مباراتين.

























التشكيل

اعتمد حسام حسن المدير الفني للاتحاد على روماريو ويليامز في خط هجوم الفريق وواصل الاعتماد على عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن.

ودفع رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بـ رمضان صبحي وعبد الله السعيد ودييجو رولان في هجوم الفريق.

وصف المباراة

هدد الاتحاد مرمى بيراميدز عن طريق تسديدة من روماريو ويليامز في الدقيقة 11.

وواصل الاتحاد الضغط وحول داميون لوي كرة عرضية برأسه في الدقيقة 16 لكن شريف إكرامي تصدى لها.

وسدد نبيل عماد دونجا كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد صبحي بنجاح في الدقيقة 19.

وبعد فترة من الهدوء، وقبل نهاية الشوط الأول نفذ أحمد توفيق ركلة ركنية من الجانب الأيمن حولها محمد حمدي برأسه بنجاح في مرمى الاتحاد.

لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر الاتحاد على الكرة لكن دون تهديد حقيقي لمرمى إكرامي.

وأرسل السيد سالم كرة عرضية لكن دفاع بيراميدز أبعدها بنجاح.

ومن هجمة مرتدة من الجانب الأيمن، أرسل أحمد توفيق عرضية داخل منطقة الـ6 ياردات، نجح تراوري في الوصول لها قبل محمد صبحي ليحولها في المرمى ويسجل الهدف الثاني في اللقاء.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة صفراء في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 76 دخول خالد قمر بدلا من ويليامز ليعود مهاجم الاتحاد للمشاركة بعد فترة من الغياب بسبب الاستبعاد الفني.

وسدد خالد الغندور كرة من خارج منطقة الجزاء لكنا مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 89 حصل الاتحاد على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد عبد الله بكري ومنعت عرضية رزاق سيسيه.

لكن شريف إكرامي تصدى لركلة الجزاء التي نفذها فوزي الحناوي في الدقيقة 91.

وتعد الركلة هي الأولى التي يتصدى لها إكرامي في الدوري منذ تصديه لركلة جزاء أحمد الشيخ في مباراة الأهلي ومصر المقاصة في موسم 2016-2017.

وبإهدار فوزي الحناوي لركلة الجزاء ارتفع عدد الركلات المهدرة إلى 16، من أصل 80 ركلة جزاء تم احتسابها في الدوري.

وأطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بعد تصدي إكرامي لركلة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز وخسارة الاتحاد ليرتفع رصيد الفريق للنقطة 30.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد الزمالك، ويلعب الاتحاد السكندري ضد سموحة.