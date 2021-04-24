المصري لـ في الجول: لم نطلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن فريقه لم يطلب استقطاب حكام أجانب لمواجهة الأهلي.

ويلعب المصري ضد الأهلي يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع 15.

وقال محمد الخولي لـFilGoal.com: "لم نطلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي كما يردد البعض".

وتابع "مبدأ اتحاد الكرة واضح في الاعتماد على الحكام المصريين وهذا اتضح في مباراة القمة".

وأضاف "تواصلنا مع اتحاد الكرة وأكدنا ثقتنا في التحكيم المصري، لكننا طلبنا عدم إسناد اللقاء لأحد الحكام تحديدا، وطلبنا طاقم تحكيم دولي".

وأتم "رصدنا مكافآت تحفيزية للاعبين في حال الفوز على الأهلي، حاصة أننا نطمح في التواجد بشكل أقوى في المربع الذهبي".

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.