اتصال هاتفي بين رئيس الزمالك والأمير عبد الله بن مساعد

أجرى المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، اتصالا مطولا، مع الأمير عبد الله بن مساعد وزير الرياضة السعودي السابق ومالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، جاء الاتصال ودودا بين الطرفين.

ووجه رئيس النادي الدعوة إلى بن مساعد للقدوم إلى القاهرة وزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا له أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت خاصة أنه أحد الرموز الزملكاوية في دولة شقيقة وهي السعودية.

كان مالك شيفيلد يونايتد الإنجليزي قد أعلن مؤخراً عن حبه لنادي الزمالك ومتابعته الدائمة له.

ورحب بن مساعد بالدعوة مؤكدا حرصه على تلبيتها الفترة المقبلة حال إتاحة الظروف.