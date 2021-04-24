الزمالك يشدد على التزامه بجدول الدوري ورفضه "التفكير في تأجيل القمة"

السبت، 24 أبريل 2021 - 22:22

كتب : أحمد شوقي صلاح

حسين الشحات - أحمد فتوح - الزمالك - الأهلي

أصدر الزمالك بيانا رسميا، شدد فيه على التزامه بجدول مباريات الدوري، المعلن عنه دون تعديل.

وقال الزمالك في بيان نقله موقعه الرسمي: "تشدد إدارة النادي على رفضها إجراء أي تعديل أو تغيير للمباريات أو تفكير في تأجيل مباراة القمة المحدد لها 10 مايو المقبل".

وأردف "يأتي التزام فريق الزمالك بجدول المباريات من منطلق حرصه على انتظام المسابقة وإقرار العدالة بين جميع الفرق المتنافسة".

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ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بـ 36 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي ولعب الأحمر مباراتين أقل.

وفاز الأهلي في القمة المؤجلة من الجولة الرابعة، 2-1، قبل أيام قليلة.

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