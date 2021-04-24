انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد

للمرة الثانية في أسبوع، يتواجه يد الأهلي بيد الزمالك، المتوجة ببطولة الدوري قبل أيام على حساب الأحمر، على نهائي كأس مصر.

يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة..

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بكأس مصر.

ق28: الطيار لا يمكن! 4 رميات جزائية يتصدى لها في الشوط الثاني فقط!

ق28: ضربة للأهلي. الأحمر يحصل على رمية جزائية، وإيقاف إسلام حسن دقيقتين

ق27: الطيار يتألق أمام رمية أكرم يسري الجزائية

ق26: الزمالك يقلص الفارق لـ 3 أهداف.. محمد علي حارس الزمالك في يوم كبير جدا.

ق22: تألق من الحارسين، واستمرار تقدم الأهلي 25-20.

ق18: عبد الرحمن طه يتألق أمام الأحمر ويحافظ على فارق الـ 4 أهداف.

ق17: الأحمر يسجل للزمالك بعد فترة دون تهديف. 24-20 للأهلي.

ق16: الطيار يتصدى لرمية جزائية جديدة من يحيى الدرع.

ق15: الطيار يتصدى لرمية جزائية من الأحمر، 22-19 للأهلي

ق14: الإثارة غير طبيعية في المباراة.. 21-19 للأهلي

ق12: المباراة تشتعل.. 19-18 للأهلي.

ق10: الزمالك يقلص الفارق لهدف وحيد.. 18-17.

ق5: الزمالك يسجل مرتين متتاليتين ويقلص الفارق لـ 3 أهداف. 17-14.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: الأحمر يقود صحوة الزمالك، 15-11.

ق28: رهيب أحمد الأحمر، مجهود فردي يقلص الفارق إلى 5 أهداف، 15-10.

ق26: الجزيري يستغل تألق الطيار ويلعب كرة في المرمى الخالي وحاول محمد علي الوصول لها من الدكة لكنه يفشل.

ق25: 13-8 للأهلي.

ق24: تألق الطيار، وفرصة للأهلي لتوسيع الفارق لـ 5 أهداف في ظل تقدمه 12-8.

ق20: استمرار السجال.. 11-8 للأهلي

ق17: المباراة الآن تسير هدف بهدف، 8-6 للأهلي.

ق14: الزمالك يقلص الفارق سريعا. تصدي من علي وهدف من بكار. 7-4.

ق13: الدرع يواصل الدفاع عن ألوان الزمالك في المواجهة. 7-3.

ق12: الأهلي يواصل توسيع الفارق، ويتقدم 7-2.

ق9: الدرع يسجل ثاني أهداف الزمالك، ثم يتقدم الأهلي مرة أخرى 5-2.

ق8: الدرع يسجل أول أهداف الزمالك بطريقة رائعة

ق7: استمرار تألق الطيار أمام هجوم الزمالك، والناحية الأخرى أيضا محمد علي يتألق أمام تسديدات الأهلي

ق6: كاستيللو يهدر الرمية الجزائية.

ق6: رمية جزائية للأهلي. الزمالك لم يسجل بعد مرور 6 دقائق.

ق4: أووه الطيار يتألق أمام الدرع، وهجمة مرتدة للأهلي والهدف الثالث.

ق3: تقدم أحمر 2-0، وسط تألق دفاعي من الأهلي أمام نجمي الزمالك يحيى الدرع وأحمد الأحمر

ق2: تقدم أهلاوي بعد دقيقتين 1-0

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل