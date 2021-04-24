طبيب الأهلي: آخر أشعة أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية

السبت، 24 أبريل 2021 - 21:57

كتب : حسام نور الدين

حمدي فتحي - طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة

عقد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جلسة مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، في ملعب بتروسبورت، قبل مواجهة إنبي والأحمر.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "آخر أشعة أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية".

وجاءت جلسة أبو عبلة مع فتحي، بعد مشاركة اللاعب في تدريبات الكرة عقب تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به.

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وكان حمدي فتحي أجرى جراحة في الكوع مؤخرا لعلاج كسر في عظمة الكعبرة تعرض له خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد كينيا.

وكان الأهلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي، غياب حمدي فتحي لمدة شهرين.

حمدي فتحي الأهلي
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