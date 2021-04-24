مران الزمالك - انتظام شيكابالا وإمام عاشور.. وتأهيل لـ حازم إمام

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في مران الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

بينما خضع زميله حازم إمام لتدريبات تأهيلية.

وشارك أيضا إمام عاشور في المران بعد حصوله على راحة يوم الجمعة بإذن من جهاز الفريق.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الفريق ترتيب البطولة بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الزمالك 3 لقاءات أكثر من الأهلي في البطولة.