انتهت في الدوري - الاتحاد (0) (2) بيراميدز.. فوز كتيبة أروابارينا

تابع مباشرة مباراة الاتحاد وبيراميدز اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة لحظة بلحظة

----

نهاية المباراة

ق88: إكرامي ينقذ ركلة جزاء من فوزي الحناوي

ق60: الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق إريك تراوري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق محمد حمدي بضربة رأس

ق21: توقف المباراة لعلاج محمد صبحي.

ق19: تسديدة من نبيل عماد دونجا يتصدى لها محمد صبحي بنجاح.

ق16: عرضية من الجانب الأيسر يلعبها داميون لوي يتصدى لها شريف إكرامي.

ق11: تسديدة من روماريو ويليامز تمر بعيدا عن القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

ق5: سيطرة لبيراميدز على على مجريات اللقاء.

بداية المباراة