انتهت في الدوري - الاتحاد (0) (2) بيراميدز.. فوز كتيبة أروابارينا
السبت، 24 أبريل 2021 - 21:24
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة الاتحاد وبيراميدز اليوم السبت في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق88: إكرامي ينقذ ركلة جزاء من فوزي الحناوي
ق60: الهدف الثاني لبيراميدز عن طريق إريك تراوري
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: الهدف الأول لبيراميدز عن طريق محمد حمدي بضربة رأس
ق21: توقف المباراة لعلاج محمد صبحي.
ق19: تسديدة من نبيل عماد دونجا يتصدى لها محمد صبحي بنجاح.
ق16: عرضية من الجانب الأيسر يلعبها داميون لوي يتصدى لها شريف إكرامي.
ق11: تسديدة من روماريو ويليامز تمر بعيدا عن القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.
ق5: سيطرة لبيراميدز على على مجريات اللقاء.
بداية المباراة