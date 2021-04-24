الهدف الأول منذ شهرين.. مصطفى محمد يسجل في مرمى أنطاليا سبور
السبت، 24 أبريل 2021 - 21:19
كتب : FilGoal
سجل مصطفى محمد هداف جالاتا سراي هدفا في مرمى أنطاليا سبور في الجولة 37 للدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، بعد 13 دقيقة فقط من نزوله لأرض الملعب.
ويعد الهدف هو الأول لمصطفى محمد مع جالاتا سراي منذ شهرين.
ولم يسجل مصطفى محمد منذ أن زار شباك فريق بلدية أرضروم في الجولة 29
وغاب مصطفى محمد عن جالاتا سراي في الفترة الماضية بسبب إصابته بفيروس كورونا.
ويعد الهدف هو السابع لمصطفى محمد مع جالاتا سراي خلال 12 مباراة مع الفريق التركي.
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İçten yanmalı tam otomatik gol makinesi Mostafa Mohamed..#ANTvGS pic.twitter.com/7dMwf03yMb— Kurtul (@kurtulreyiz) April 24, 2021