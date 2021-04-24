تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي وعبد الله السعيد أساسيان وعودة رولان ضد الاتحاد
السبت، 24 أبريل 2021 - 20:53
كتب : FilGoal
يعود دييجو رولان لقيادة هجوم بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.
وأعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد على ستاد الإسكندرية.
ويتواجد رولان في خط الهجوم، ويلعب خلفه رمضان صبحي وعبد الله السعيد.
ويلعب أحمد فتحي كظهير أيمن.
فيما يلعب أحمد توفيق ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.
الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق.
أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إريك تراوري.
الهجوم: دييجو رولان.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة