تشكيل بيراميدز – رمضان صبحي وعبد الله السعيد أساسيان وعودة رولان ضد الاتحاد

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:53

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

يعود دييجو رولان لقيادة هجوم بيراميدز ضد الاتحاد في الجولة 18 للدوري المصري الممتاز.

وأعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد على ستاد الإسكندرية.

ويتواجد رولان في خط الهجوم، ويلعب خلفه رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

ويلعب أحمد فتحي كظهير أيمن.

فيما يلعب أحمد توفيق ونبيل عماد دونجا في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد توفيق.

أمامهما: رمضان صبحي – عبد الله السعيد – إريك تراوري.

الهجوم: دييجو رولان.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: آخر أشعة أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية 4 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وإمام عاشور.. وتأهيل لـ حازم إمام 19 دقيقة | الدوري المصري
لم يحتج أكثر من 13 دقيقة ليسجل.. مصطفى محمد يعود ويقود جالاتا سراي للفوز على أنطاليا سبور 20 دقيقة | المحترفون
وكيله لـ في الجول: ساسي ملتزم ومرحب بالاستمرار رغم تأخر مستحقات 7 أشهر.. وهذا سؤالي لإدارة الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) بيراميدز.. ضغط لرفاق السعيد 38 دقيقة | الدوري المصري
الهدف الأول منذ شهرين.. مصطفى محمد يسجل في مرمى أنطاليا سبور 43 دقيقة | المحترفون
توخيل بعد الفوز الثمين: وست هام ذكرني بـ أتليتكو مدريد 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الاتحاد – ويليامز يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسيسيه بديل 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 3 انتهت كرة يد حسم الدوري - الزمالك بطلا للدوري بالفوز على الأهلي 4 في القمة - تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك.. مفاضلة في مركز الجناح
قد ينال إعجابك