تشكيل إنبي - كريم فؤاد أساسي.. وثنائي هجومي أجنبي أمام الأهلي

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:43

كتب : أحمد الخولي

إنبي

دفع حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي بالثنائي جون أوبوكا ودينو بيتر في الهجوم أمام الأهلي.

ويلعب إنبي ضد الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 للدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

واستبعد حلمي طولان لاعب الوسط محمود غالي من التشكيل الأساسي بعد شعوره بأعراض بالتعب وأعراض البرد.

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وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: محمود جاد.

الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

الوسط: صلاح ريكو – مصطفى "شكشك" – مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

الهجوم: جون أوبوكا – دينو بيتر.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الثامن بـ25 نقطة.

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