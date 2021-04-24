تشكيل الأهلي - كوكا وسعد أساسيان.. وكهربا يقود الهجوم أمام إنبي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باللاعب الشاب أحمد نبيل "كوكا" في مركز الظهير الأيسر أمام إنبي.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 للدوري المصري والتي تقام بملعب بتروسبورت.

ويغيب عن الأهلي ثلاثي الجانب الأيسر علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد للإصابة.

كما عاد محمود عبد المنعم "كهربا" ليشارك أساسيا في هجوم الأهلي بدلا من طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد بيكهام – رامي ربيعة – سعد سمير – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – أفشة.

الهجوم: كهربا – محمد شريف – حسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي – وليد سليمان – مروان محسن – أليو ديانج – صلاح محسن – ناصر ماهر – والتر بواليا – محمد حسام.

الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الثامن بـ25 نقطة.