قبل مواجهة سيتي.. بوكيتينو يطمئن جماهير سان جيرمان بعد إصابة مبابي

أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان أن إصابة كيليان مبابي نجم الفريق ضد ميتز ليست خطيرة.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وسجل مبابي هدفين في فوز باريس سان جيرمان على ميتز بنتيجة 3-1 في الجولة 34 للدوري الفرنسي.

لكنه غادر الملعب في الدقيقة 87 بعد تعرضه للإصابة، وترك مكانه لجوليان دراكسلر.

وقال بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة عن إصابة مبابي: "لقد أُصيب بضربة في الفخذ".

وواصل "لكنه سيكون بخير يوم الأربعاء".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي 25 هدفا خلال 29 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الحالي.

كما سجل 8 أهداف خلال 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.