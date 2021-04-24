تشكيل ريال مدريد – كارباخال أساسي وناتشو ظهير أيسر أمام بيتيس

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء اليوم السبت.

وشهد التشكيل عودة داني كارباخال للمشاركة أساسيا بعد غياب طويل، عقب دخوله بديلا قبل أيام في الانتصار على قادش.

كما يلعب ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر على حساب مارسيلو المتواجد على مقاعد البدلاء، في ظل غياب فيرلان ميندي المصاب.

وعاد لوكا مودريتش للتشكيل بعد استبعاده من قائمة مباراة قادش الماضية.

فيما يظل إدين هازارد على مقاعد البدلاء رفقة فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أريباس – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إيميرسون رويال – عيسى ماندي – فيكتور رويز – خوان ميراندا

الوسط: جيدو رودريجيز – أندري جواردادو – سيرخيو كاناليس

الهجوم: دييجو لاينيز – بورخا إجليسياس – خواكين سانشيز

دكة البدلاء: جويل روبليس – مارتين مونتويا – مارك بارترا – سيدني – أليكس مورينو – بول أكوكو – ويليام كارفاليو – رودري – ياسين فقير – أيتور رويبال – خوانمي – لورين مورون