مبابي يقود باريس لتصدر الدوري مؤقتا ويخرج مصابا

انتزع باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بإسقاط ضيفه ميتز اليوم السبت بنتيجة 3-1 في الجولة 34.

وأحرز كيليان مبابي مبكرا للضيوف في الدقيقة الرابعة لكن ميتز عادل النتيجة بواسطة فابيان كونتونز في الدقيقة 46.

وتقدم مبابي مرة أخرى لحامل اللقب في الدقيقة 59 قبل أن يسجل ماورو إيكاردي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورغم الفوز الهام إلا أن القلق دب في معسكر باريس بعد إصابة مبابي في الفخذ وخروجه في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما قد يبعده عن اللقاء الهام ضد مانشستر سيتي بعد ايام.

ورفع باريس رصيده إلى 72 نقطة مبتعدا بنقطتين عن الوصيف ليل الذي يلعب ضد مضيفه ليون يوم الأحد.

ويستعد باريس لمواجهة قوية يوم الأربعاء ضد ضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف لانس في الجولة 35 من الدوري.

ويتبقى بعدها لباريس مواجهة رين وستاد ريمس وستاد بريست 29 في الدوري.