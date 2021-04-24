مصطفى محمد احتياطي ضد أنطاليا سبور
السبت، 24 أبريل 2021 - 18:25
كتب : FilGoal
يجلس مصطفى محمد نجم مصر احتياطيا مع فريقه جالاتاسراي ضد مضيفه أنطاليا سبور اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
وعاد مصطفى لقائمة فريقه بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وشارك مصطفى (23 عاما) في 11 مباراة مع جالاتاسراي وسجل 6 أهداف.
📢 #GALAXI #ANTvGS 👇 pic.twitter.com/JCumAf62Ag— Galatasaray EN (@Galatasaray) April 24, 2021
بدأ 9 مباريات بشكل أساسي في الدوري وشارك كبديل مرة وحيدة.
ويبحث مصطفى عن هدفه الأول مع الفريق منذ 27 فبراير الماضي حين أحرز ثنائية ضد أرضروم سبور في الدوري.