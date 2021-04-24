مصطفى محمد احتياطي ضد أنطاليا سبور

يجلس مصطفى محمد نجم مصر احتياطيا مع فريقه جالاتاسراي ضد مضيفه أنطاليا سبور اليوم السبت في الجولة 37 من الدوري التركي.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وعاد مصطفى لقائمة فريقه بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشارك مصطفى (23 عاما) في 11 مباراة مع جالاتاسراي وسجل 6 أهداف.

بدأ 9 مباريات بشكل أساسي في الدوري وشارك كبديل مرة وحيدة.

ويبحث مصطفى عن هدفه الأول مع الفريق منذ 27 فبراير الماضي حين أحرز ثنائية ضد أرضروم سبور في الدوري.