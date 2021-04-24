حازم إمام: دخولي انتخابات الزمالك واتحاد الكرة كان فكرة فاشلة

قال حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق إنه نادم على دخول انتخابات مجلسي إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والزمالك.

وصرح حازم عبر قناة أون تايم سبورتس "لو عاد بي الزمن لما دخلت انتخابات في الزمالك أو اتحاد الكرة، فكرة فاشلة، أناس آخرون يتخذون القرارات وتكون بالأغلبية".

وأضاف "(بتتاخد في الرجلين)، لا تأخذ أنت القرارات وتضطر بعد ذلك للدفاع عنها، (انت اللي بتحاسب على المشاريب في الاخر)".

وعمل حازم في اتحاد الكرة وكان عضوا في مجلس إدارة الزمالك.

حازم إمام: "دفعت فلوس في الزمالك" ولن أخوض انتخابات الزمالك سوى على مقعد الرئيس فقط.. وتمسكت بوجود حسام حسن رغم اعتراض مجلس النادي بالكامل#قصة_ولعبة#ONTime_Sports pic.twitter.com/PxshCEV2DO — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 24, 2021

وشغل أيضا منصب مساعد المدرب حين قاد أحمد حسام "ميدو" الزمالك.

وحازم من أبرز نجوم الزمالك عبر تاريخه، حقق مع النادي ثمانية ألقاب.

ومثل حازم (45 عاما) منتخب مصر في 88 مباراة وسجل 16 هدفا.

توج مع الفراعنة بكأس إفريقيا 1998.