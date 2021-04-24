حازم إمام: دخولي انتخابات الزمالك واتحاد الكرة كان فكرة فاشلة

السبت، 24 أبريل 2021 - 17:51

كتب : FilGoal

حازم إمام

قال حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق إنه نادم على دخول انتخابات مجلسي إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والزمالك.

وصرح حازم عبر قناة أون تايم سبورتس "لو عاد بي الزمن لما دخلت انتخابات في الزمالك أو اتحاد الكرة، فكرة فاشلة، أناس آخرون يتخذون القرارات وتكون بالأغلبية".

وأضاف "(بتتاخد في الرجلين)، لا تأخذ أنت القرارات وتضطر بعد ذلك للدفاع عنها، (انت اللي بتحاسب على المشاريب في الاخر)".

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وعمل حازم في اتحاد الكرة وكان عضوا في مجلس إدارة الزمالك.

وشغل أيضا منصب مساعد المدرب حين قاد أحمد حسام "ميدو" الزمالك.

وحازم من أبرز نجوم الزمالك عبر تاريخه، حقق مع النادي ثمانية ألقاب.

ومثل حازم (45 عاما) منتخب مصر في 88 مباراة وسجل 16 هدفا.

توج مع الفراعنة بكأس إفريقيا 1998.

حازم إمام
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