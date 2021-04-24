الخطيب: الانتماء لـ الأهلي مسؤولية وشرف.. كلنا ندين للنادي

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي ونجمه السابق رسالة إلى المنتمين للنادي وجمهوره بمناسبة الذكرى الـ114 لتأسيسه اليوم السبت.

وقال الخطيب عبر فيديو بثه حساب الأهلي:"كل الجمعيات العمومية التي جاءت على مدار التاريخ كانت تخاف على النادي، كلهم كانوا دائما يفضلون مصلحة الأهلي، دائما نراهن على وعي الأعضاء، لم يخسر الأهلي هذا الرهان أبدا، أتمنى أن تعلموا ذلك لأولادكم، أن يكون عندهم نفس الحب والعطاء للنادي".

وأضاف "ميزة الأهلي هو ترابط وتلاحم مجالس إداراته على مر التاريخ، كل مجلس كان يسلم الراية لخلفه. رسالتي للكل، الانتماء للأهلي مسؤولية والعمل في النادي مسؤولية كبيرة وشرف، الأهلي خيره على الجميع، كلنا ندين للأهلي، لابد أن نعمل بأقصى جهد، بقيمة وقدر الأهلي، وبالشكل الذي يحقق طموحات الجمهور والأعضاء".

وأتم "الأهلي يستحق منا التضحية، العالم كله يعرف من هو النادي الأهلي".

في 24 إبريل 1907 ظهر النادي الأهلي للنور، والباقي تاريخ.

النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وفي إفريقيا، يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ114.

ويرأس الخطيب، أسطورة الفريق في السبعينيات والثمانينات، النادي منذ 2017.