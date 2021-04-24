الخطيب: الانتماء لـ الأهلي مسؤولية وشرف.. كلنا ندين للنادي

السبت، 24 أبريل 2021 - 17:41

كتب : نادر عيد

محمود الخطيب رئيس الأهلي من حفل افتتاح استاد النادي

وجه محمود الخطيب رئيس الأهلي ونجمه السابق رسالة إلى المنتمين للنادي وجمهوره بمناسبة الذكرى الـ114 لتأسيسه اليوم السبت.

وقال الخطيب عبر فيديو بثه حساب الأهلي:"كل الجمعيات العمومية التي جاءت على مدار التاريخ كانت تخاف على النادي، كلهم كانوا دائما يفضلون مصلحة الأهلي، دائما نراهن على وعي الأعضاء، لم يخسر الأهلي هذا الرهان أبدا، أتمنى أن تعلموا ذلك لأولادكم، أن يكون عندهم نفس الحب والعطاء للنادي".

وأضاف "ميزة الأهلي هو ترابط وتلاحم مجالس إداراته على مر التاريخ، كل مجلس كان يسلم الراية لخلفه. رسالتي للكل، الانتماء للأهلي مسؤولية والعمل في النادي مسؤولية كبيرة وشرف، الأهلي خيره على الجميع، كلنا ندين للأهلي، لابد أن نعمل بأقصى جهد، بقيمة وقدر الأهلي، وبالشكل الذي يحقق طموحات الجمهور والأعضاء".

أخبار متعلقة
كلوب: لا نستحق التأهل لدوري الأبطال.. وأشعر بالخسارة رغم التعادل التتويج يتأجل رغم هدف ليفاندوفسكي.. ماينز يسقط بايرن بثنائية وكيل باهر المحمدي: اللاعب يريد الاحتراف الخارجي رئيس لجنة الحكام: 5 مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

وأتم "الأهلي يستحق منا التضحية، العالم كله يعرف من هو النادي الأهلي".

في 24 إبريل 1907 ظهر النادي الأهلي للنور، والباقي تاريخ.

النادي الأكثر تتويجا بالألقاب في مصر وفي إفريقيا، يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ114.

ويرأس الخطيب، أسطورة الفريق في السبعينيات والثمانينات، النادي منذ 2017.

الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
واتفورد يعود سريعا للدوري الإنجليزي الممتاز 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد احتياطي ضد أنطاليا سبور 39 دقيقة | المحترفون
مباشر في إنجلترا - وست هام (0) (0) تشيلسي.. ضغط أزرق 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حازم إمام: دخولي انتخابات الزمالك واتحاد الكرة كان فكرة فاشلة ساعة | مصر
الخطيب: الانتماء لـ الأهلي مسؤولية وشرف.. كلنا ندين للنادي ساعة | مصر
التتويج يتأجل رغم هدف ليفاندوفسكي.. ماينز يسقط بايرن بثنائية ساعة | الدوري الألماني
كلوب: لا نستحق التأهل لدوري الأبطال.. وأشعر بالخسارة رغم التعادل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة الحكام: 5 مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 3 انتهت كرة يد حسم الدوري - الزمالك بطلا للدوري بالفوز على الأهلي 4 في القمة - تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك.. مفاضلة في مركز الجناح
قد ينال إعجابك