ماينز يسقط بايرن ويؤجل تتويجه بالدوري.. وهالاند يواصل التألق بثنائية ضد فولفسبورج

كان بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج بالدوري للمرة 31 في تاريخه لكن ماينز كان له رأي آخر بإسقاط الأول بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري الألماني.

وسجل جوناثان بوركاردت وروبن كايسون هدفي المضيف في الدقيقتين 3 و37.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن أساسيا في المباراة بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الفريق منذ 20 مارس الماضي، وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 94 ليعزز تصدره لترتيب هدافي الدوري ويرفع رصيده إلى 36 هدفا.

وبذلك تأجل حسم النادي البافاري للقب الدوري، فبايرن يحتاج لفوز وحيد في آخر 3 جولات من البطولة ليتوج.

وارتقى ماينز للمركز 12 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 34 نقطة، بعد فوزه على بايرن لأول مرة منذ 5 سنوات.

وفي ملعب فولكسفاجن أرينا تألق إرلينج هالاند بتسجيل هدفين ضد فولفسبورج لينتزع دورتموند الفوز بنتيجة 2-صفر وليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس ويصبح على بعد نقطة من الرابع اينتراخت فرانكفورت.

ويستضيف بايرن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت في الجولة 32 من الدوري، بينما يواجه دورتموند ضيفه لايبزيج.

وفي آخر جولتين يحل بايرن ضيفا على فرايبورج ويستضيف أوجسبورج.

وتوج بايرن بلقب الدوري في آخر 8 مواسم من الدوري الألماني.