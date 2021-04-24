رئيس لجنة الحكام: 5 مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك سيديرها حكم مصري دولي.

وصرح أحمد عبر إذاعة الشباب والرياضة "القمة سيديرها حكم دولي، مع استبعاد محمود البنا لأنه أدار المباراة الأخيرة بين الناديين".

وواصل "هناك 5 حكام في القائمة".

والحكام الدوليون المصريون هم البنا وأمين عمر وأحمد الغندور وإبراهيم نور الدين وجهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد عادل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد المباراة لحكم مصري.

ويلتقي الناديان في 10 مايو المقبل في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وخاض الأول 3 لقاءات أكثر من الأخير.