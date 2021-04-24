وكيل باهر المحمدي: اللاعب يريد الاحتراف الخارجي

السبت، 24 أبريل 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

باهر المحمدي

قال تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي إن الأخير هدفه الاحتراف خارج مصر.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

وصرح النحاس عبر إذاعة الشباب والرياضة "اللاعب هدفه السفر خارج مصر، تلقى عروضا كثيرة، من تركيا والإمارات".

وأضاف "باهر مركز على الاحتراف الخارجي، وكذلك إدارة الإسماعيلي، ترى أن الأفضل سفره للخارج لتحصل على مقابل مالي جيد".

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وكان سيد عبد الرازق "بازوكا" نجم الإسماعيلي السابق صرح يوم الجمعة أن باهر المحمدي سينتقل للأهلي.

الأمر الذي نفاه علي أبو جريشة نجم الدراويش السابق ورئيس اللجنة الفنية حاليا في النادي.

وقالت تقارير في وقت سابق إن باهر (24 عاما) سيرحل عن الإسماعيلي، وأشارت إلى أن الأهلي مهتم بالمدافع.

ولعب باهر في قطاع الناشئين بالإسماعيلي وقضى نصف موسم في الزمالك.

ومثل الدراويش في 98 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ودافع عن منتخب مصر في 8 مباريات وسجل هدفا.

باهر المحمدي
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