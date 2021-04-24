فرج عامر: فاجأنا الأهلي.. وحسام حسن مظلوم

السبت، 24 أبريل 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

حسام حسن

قال فرج عامر رئيس سموحة إن فريقه لعب بأسلوب لم يتوقعه الأهلي في مباراتهما التي حسمها الأول بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة

وصرح عامر عبر إذاعة الشباب والرياضة "خضنا المباراة بطريقة لم يتوقعها الأهلي، قلنا لماذا لا نلعب مواجهة مفتوحة ضده؟".

وأضاف "اللاعب الذي ينضم للمنتخب من سموحة لا يشارك أساسيا، حسام حسن أراد القول إنه موجود ولديه إمكانيات كبيرة ويتعرض لظلم شديد".

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وأردف "اللاعب تلقى عروضا كثيرة، أحدها من فريق سعودي وآخر إماراتي. الأهلي؟ لم يقل صراحة إنه يريد اللاعب، أتمنى انتقال حسام حسن له".

كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل لكن حسام حسن اقتنص الفوز للضيوف بهدف متأخر جدا في الدقيقة 93.

هدف أحرزه حسام حسن في آخر مبارياته مع سموحة قبل الانتقال لنادي الأهلي المنتمي لطرابلس الليبية على سبيل الإعارة لمدة 4 أشهر.

وسجل حسام حسن 9 أهداف في 15 مباراة مع سموحة في الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.

ومثل منتخب مصر في 3 مباريات.

حسام حسن سموحة
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