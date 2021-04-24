اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ

السبت، 24 أبريل 2021 - 15:13

كتب : بسام أبو بكر

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

كشف الاتحاد المصري لكرة الدقم عن عقوبات إدارة المسابقات، بعد مباريات الأسبوع الماضي في الدوري.

وقررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة، إيقاف محمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لـ 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

كما تقرر إيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وإيقاف محمد عبد الغني لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.

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من جهة أخرى، قررت إدارة المسابقات إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب نزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم إيقافه، بجانب غرامة مالية 20 ألف جنيه على أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وأخيرا، قرر اتحاد الكرة إيقاف إبراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبا وادي دجلة، وحسن محمد شاهين لاعب المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري.

في الدوري الأهلي الزمالك محمد طلعت سيد عبد الحفيظ
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