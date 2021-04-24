حكايات في الجول - أنور مسعود.. ليبرو تحول لـ مهاجم الذي اعتزل مبكرا بسبب "الزهق"

بدأ كمدافع ثم أصبح واحدا من أهم مهاجمي الدوري المصري بقميص طلائع الجيش، وكان قريبا من الانضمام للقطبين وارتداء قميص منتخب مصر.

أنور مسعود مهاجم سموحة وطلائع الجيش يحكى مشواره لـ FilGoal.com.

وقال أنور مسعود لـ FilGoal.com: "بدأت في ناشئين شبان مطروح بعمر 10 سنوات وصُعدّت للفريق الأول بعمر 16 عاما وصعدت مع الفريق من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم الممتاز ب".

وأضاف عن تحول مركزه "كنت أشارك في مركز الليبرو والمدافع، في إحدي المباريات كنا نفتقد لمهاجم فاستعان بي المدرب للمشاركة كمهاجم وسجلت هدفين ثم استمررت في هذا المركز".

وواصل "كانت لدي القوي البدنية التي تؤهلني للمشاركة في خط الدفاع أو الهجوم".

وتابع "كنا نخوض لقاء أمام سموحة فشاهدوني وتعاقدوا معي عقب المباراة في موسم 2001 وصعدت مع الفريق أيضا من الدرجة الثالثة للثانية ثم للممتاز ب".

وأردف "سجلت أكثر من 100 هدف مع سموحة خلال أربعة مواسم وفي إحدى المواسم كنت هدافا للفريق برصيد 38 هدفا".

وأكمل "سجلت في مباراة واحدة 7 أهداف وكنا حققنا الانتصار بعشرة أهداف دون رد علي فريق سيدي براني".

واستدرك "القرار الأفضل لي تحولي لمهاجم من مدافع واستمراري في نفس المركز نظرا لرغبتي من صغري في أن أصبح مهاجما لعشقي للنيجيري رشيدي ياكيني والكاميروني باتريك مبوما لكن شاركت في خط الدفاع تنفيذا لرغبة المدربين".

إلى طلائع الجيش

وتحدث عن مشاركته بقميص طلائع الجيش قائلا: "انتقلت لطلائع الجيش مع كمال عثمان المدير الفني بعد مشاهدتي في مباراة بكأس مصر مع سموحة وحققنا الانتصار 3-2، تعاقدوا معي في صفقة انتقال حر".

وتابع "خلال 4 مواسم سجلت 36 هدفا مع طلائع الجيش في الدوري والكأس وتدربت مع كمال عثمان وحسن مجاهد وطلعت يوسف وفاروق جعفر، وحققنا ثالث البطولة العربية ورابع الدوري مرتين وكان الفريق يضم عناصر مميزة في كل مركز".

عروض القطبين "الأهلي والزمالك تواصلا مع إدارة طلائع الجيش للتعاقد معي ولكن النادي رفض".

المنتخب الوطني "انضممت لمعسكرين لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاتة، ولم أحصل على فرصة نظرا لكثرة عدد المهاجمين في المنتخب والدوري الممتاز".

وواصل "انتقلت لمدة 6 أشهر لـ المصرية للاتصالات ثم لمدة 6 أشهر لـ الأولمبي، ثم قررت الاعتزال بعمر 32 عاما بسبب "الزهق" والسفر المتكرر".

قرار يندم عليه "قرار الاعتزال ندمت عليه لاحقا لأنه جاء في عمر صغير وكانت لدي القدرة علي مواصلة المشاركة حتي عمر 36".

وأكمل "اتجهت للتدريب وأعمل في نادي سموحة مع فرق الناشئين وحاليا مشرف على براعم النادي، انتقالي لسموحة كلاعب يعد خطوة فارقة وكانت سببا لمشاركتي في الدوري الممتاز".

وأتم "أري أن محمد عباس مهاجم من أفضل المهاجمين في مصر لولا تغير طريقه ولكن كان حالة نادرة من الرشاقة والمهارة والقوة البدنية وحسام حسن يعد الأفضل بمسيرته العظيمة".