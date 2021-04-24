الإسماعيلي لـ في الجول: مكافآت الفوز على المصرى الأربعاء.. ولا وقت للحديث عن التجديد

السبت، 24 أبريل 2021 - 14:16

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي، ‘ن لاعبي الفريق سيصرفوا مكافأة الفوز على المصري عقب العودة من معسكر الإسكندرية الأربعاء المقبل.

وقال عماد سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "سبب التأخير هو الرغبة في صرف مكافأة إجادة، وكنا نريد أن يتم تحديدها لتصرف مع القيمة المحددة في اللائحة للفوز".

وأضاف "بحكم تواجدي مع الفريق في المعسكر المغلق بالإسكندرية، فهناك إشادة بالنظام والالتزام الذي وضعه إيهاب جلال المدير الفني للفريق ".

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وينظم الإسماعيلي معسكر مغلق بالإسكندرية، يخوض من خلاله مباراتين وديتين اليوم أمام فاركو وغدا مع سموحة.

سليمان أتبع "هناك رضا عن استيعاب اللاعبين لخطط وأفكار إيهاب جلال".

وأتم "لا وقت للحديث عن تجديد عقود اللاعبين أو الانتقالات لأن الكل مركز مع الفريق والرغبة في الخروج من الوضع الصعب المتواجد فيه حتى الآن ولم يخرج منه".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

في الدوري الإسماعيلي عماد سليمان
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