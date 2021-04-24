ماركا: لا مكافآت في ريال مدريد حتى لو فازوا بالألقاب

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن لاعبي ريال مدريد لن يتقاضوا أي مكافأت حال حققوا ألقابا للموسم الثاني على التوالي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير فأن النادي والموظفون كانوا يتحدثون عن تخفيض رواتبهم بنسبة 10% وهو ما وافق عليه مارتن أوديجارد ولوكا يوفيتش قبل خروجهما معاريين لصفوف أرسنال وإينتراخت فرانكفورت على الترتيب، وكذلك لوكا مودريتش.

وترى الإدارة أنه من الصعب أن يطلبوا من اللاعبين تخفيض رواتبهم ثم توزيع مكافآت كبيرة.

وتتمثل حاليا أولوية مجلس إدارة النادي في إيجاد حلول بعد تخفيض ميزانية الفريق بـ 300 مليون يورو بسبب أضرار تفشي فيروس كورونا.

ويمتلك ريال مدريد فرصة إنعاش خزائن النادي حال وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بـ 115 مليون يورو، إذ من المفترض أن يكسب النادي 100 مليون يورو من مشاركته في المربع الذهبي أمام تشيلسي.

وافتقد ريال مدريد 40 ملايين يورو من بيع تذاكر المباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويضع النادي خطة لاستئناف الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن مع أمل اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو الموسم المقبل.

وينافس ريال مدريد على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ويمتلك ريال مدريد مواجهة شرسة مع تشيلسي الإنجليزي في المربع الذهبي الأوروبي، ويخوض منافسة ثلاثية مع أتليتكو مدريد وبرشلونة على لقب الليجا.