لا جازيتا ديللو سبورت: ساري المرشح الأبرز لخلافة فونسيكا في روما

السبت، 24 أبريل 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس

يظل ماوريسيو ساري الاسم الأبرز لتولي مهمة تدريب روما الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن ساري هو الاسم المفضل لتولي المهمة إذ عقد اجتماعا مع تياجو بينتو ووكيله فالي رمضاني.

وينافس ماسيمليانو أليجري، ساري في تدريب روما، لكن الأول غير مقتنع بمشروع النادي العاصمي.

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وعلى الرغم من وصول روما إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي إذ سيلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن من غير المتوقع بقاء باولو فونسيكا على رأس الإدارة الفنية للذئاب الموسم المقبل.

يأتي ذلك في ظل تذبذب أداء الفريق في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

المدرب البرتغالي البالغ 48 عاما قاد الذئاب في 93 مباراة بجميع المسابقات حقق الفوز في 50 وتعادل في 19 وخسر 24.

ماوريسيو ساري باولو فونسيكا روما
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