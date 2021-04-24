تقارير: يوفنتوس يتقدم بعرض لضم دوناروما

السبت، 24 أبريل 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

تقدم يوفنتوس بعرض مادي لـ جانلويجي دوناروما حارس ميلان لضمه عقب نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

ولم يتوصل الحارس الإيطالي لاتفاق مع ميلان لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يهدد ميلان بفقد واحد من عناصره الأساسية دون مقابل.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سبورت إيطاليا"، فأن يوفنتوس دخل في مفاوضات مع مينو رايولا وكيل اللاعب لضمه بنهاية الموسم.

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ويوافق يوفنتوس على دفع 10 ملايين يورو للحارس الشاب سنويا، وهو ما يرفضه ميلان إذ يتقاضى جانلويجي 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأضاف التقرير أن في حالة انضمام دوناروما لـ يوفنتوس فأن البولندي فوتشينك تشيزيني قد يرحل.

فيما بدأ ميلان البحث عن بديل لحارسه الشاب حال لم يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده، إذ يبرز اسم مايك ماينان حارس ليل الفرنسي.

دوناروما البالغ 22 عاما شارك الموسم الحالي في 42 مبارة واستقبل 51 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

وإجمالا خاض جانلويجي 245 مباراة في جميع المسابقات منذ أن لعب للفريق الأول للروسونيري في 2015.

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