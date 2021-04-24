مواعيد مباريات السبت 24 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.. الأهلي في الدوري ودربي اليد

مباراتان في الدوري ودربي في اليد ومباريات أوروبية عديدة، ضمن سبت كروي ناري في انتظارنا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 24 أبريل 2021، والقنوات الناقلة.

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يبدأ اليوم في الواحدة والنصف ظهرا بمباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

في الدوري الإنجليزي أيضا، سنكون على موعد مع دربي لندني بين وست هام يونايتد وتشيلسي الساعة السادسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وأخيرا، يلعب شيفيلد يونايتد مع برايتون الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

الدوري المصري

الأهلي سيلاقي إنبي الساعة التاسعة والنصف مساء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

في نفس التوقيت، يلعب بيراميدز مع الاتحاد السكندري عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

أهم مباريات اليوم في إسبانيا ستكون بين ريال مدريد وريال بيتيس الساعة التاسعة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري التركي

ويعود مصطفى محمد لقائمة جالاتاسراي أمام أنطاليا سبور في المباراة التي ستقام بينهما الساعة السادسة مساء.

كأس مصر لكرة اليد

وأخيرا، سيكون دربي الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد في الساعة العاشرة والنصف مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.

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