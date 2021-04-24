موندو ديبورتيفو: برشلونة يخطط لخطف موهبة باريس سان جيرمان مجانا

يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع قيس رويز عطيل لاعب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن قيس ينال اهتماما هائلا من برشلونة، خصوصا أن عقده مع سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم.

وأكدت شبكة إي.إس.بي.إن الأنباء وأوضحت أن برشلونة يتفاوض بالفعل مع اللاعب المغربي الأصل.

ولن يكون قيس غريبا على برشلونة، إذ تواجد في أكاديمية لاماسيا بين 2009 و2015.

واضطر قيس إلى العودة لـ فرنسا بعد توقيع فيفا عقوبات على برشلونة لعدم صحة الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين القُصر.

وأوضحت موندو ديبورتيفو أن قيس لم يظهر مع الفريق الأول لـ باريس سان جيرمان منذ ديسمبر الماضي بسبب توقف مفاوضات التجديد.

قيس (18 عاما) لاعب وسط وُلد في ليون لأب مغربي وأم فرنسية، وانضم إلى أكاديمية أوليمبيك ليون في الرابعة من عمره قبل أن يتحوّل لـ برشلونة في السابعة.

وظهر قيس مع الفريق الأول لـ باريس سان جيرمان هذا الموسم تحت قيادة المدرب السابق توماس توخيل، وشارك في 7 مباريات بالدوري الفرنسي.

وسبق لـ قيس تمثيل منتخب المغرب تحت 17 عاما، قبل أن يلعب لـ فرنسا تحت 19 عاما في أكتوبر من العام الماضي.