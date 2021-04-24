كرة يد – دربي جديد.. الزمالك والأهلي يضربان موعدا في نهائي كأس مصر

السبت، 24 أبريل 2021 - 00:22

كتب : أحمد العريان

كرة يد - الأهلي والزمالك

من جديد يتجدد اللقاء بين الزمالك والأهلي في كرة اليد، والمناسبة هي نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر لموسم 2020/2021 مساء غد السبت على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل الأهلي للنهائي بعد الفوز على الزهور بنتيجة 33-32.

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شوط المباراة الأول انتهى بتقدم الأهلي بفارق 6 أهداف، وبنتيجة 20-14.

الزهور عاد قويا في الشوط الثاني وكاد يتعادل في نهاية اللقاء، لكن الفريق الأحمر حسم النتيجة بفارق هدف واحد، وبنتيجة 33-32.

بعد ذلك، فاز الزمالك على هيليوبليس بنتيجة 30-29.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 16-16 بين الفريقين.

ولم يزد الفارق عن هدفين طيلة أحداث اللقاء، لكن كفة الزمالك رجحت في النهاية بفضل تصديات محمد علي المتتالية، وأهداف أحمد مؤمن صفا وصناعة أحمد الأحمر، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بفارق هدف، وبنتيجة 30-29.

ويلعب الزمالك مع الأهلي في نهائي كأس مصر مساء غد السبت على صالة د. حسن مصطفى، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

كان الزمالك قد حسم لقب بطولة الدوري قبل أيام بعد الفوز على الأهلي في مباراة فاصلة لتحديد البطل، وبنتيجة 19-18.

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